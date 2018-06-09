18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İsveç'i 3-2 yendi

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Uluslararası Üçlü Turnuva'da İsveç'e 3-2 üstünlük sağladı.

İsveç'in Visby kentindeki Gutavallen Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. 58. ve 73. dakikalarda rakibinin gollerine engel olamayan Türkiye, 66. ve 81. dakikalarda Behlül Aydın ve 68. dakikada Ozan Muhammed Kabak'ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

18 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında da Macaristan'ı 4-1 yenmişti.