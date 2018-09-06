18 Yaş Altı Milli Takımı, Belçika'ya 3-1 yenildi

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika'ya 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta milli takımın golünü 68. dakikada penaltıdan Barışcan Işık Altunbaş atttı. Belçika'nın gollerini 45. dakikada Jamie Yayi Mpie, 75. Yorbe Vertessen ve 87. dakikada Laurens Symons kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, Belçika ile önceki gün oynadığı hazırlık maçını da 1-0 yitirmişti.