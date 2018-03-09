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18 yaşındaki futbolcu Thomas Rodriguez yatağında ölü bulundu

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Tours'ta forma giyen genç oyuncu Thomas Rodriguez öldü.

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Ligue 2  ekiplerinden Tours'un altyapısında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Thomas  Rodriguez hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki  futbolcunun yatağında ölü bulunduğu belirtilerek, sevenlerine ve ailesine  başsağlığı dilendi. 

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) açıklamasında ise yaşanan  üzücü olay nedeniyle bugün Tours ile Valenciennes arasında oynanacak lig maçının  ertelendiği, üst liglerde bu hafta sonu yapılacak karşılaşmalarda bir dakikalık  saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın kaptanı  Davide Astori de geçen hafta otel odasında kalbinin yavaşlayarak durması sonucu  hayatını kaybetmişti.

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