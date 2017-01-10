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Türk yıldız Ozan Kökçü'ye Azerbaycan kancası

Azerbaycan Milli Takımı, Feyenoord'da forma giyen genç yetenek Ozan Kökçü'yü kadrosuna katıyor.

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Türkiye genç bir yeteğini dost ve komşu ülke Azerbaycan'a kaptırmak üzere. Feyenoord U-19 Takımı'nın genç yeteneği Ozan Kökçü'yü Azeriler kadrolarına katmak için harekete geçti.
 
İlk olarak Azerbeycan U-19 Takımı'na çağrılan ve şuan Antalya'da kampta olan 18 yaşındaki yetenekli futbolcuyu izlemek için Azerbaycan Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin 13 Ocak'ta Türkiye'ye geleceği bildirildi.
 
Azerilerin Türk ve Rus futbolcuları bu şekilde kadrolarına katabildikleri belirtildi. Feyenoord'ta geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen yetenekli futbolcu 10 numara pozisyonun yanısıra, göbekte ve sol kanatta da oynayabiliyor.

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