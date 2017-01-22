Beşiktaş Jackson Martinez ve Ulloa ile anlaşmaya vardı

Kerim Frei’yi 2 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’a gönderen Beşiktaş, forvet transferinde ciddi adımlar attı. Transfer listesinin başına Çin’de top koşturan Jackson Martinez ile Leicester City forması giyen Leo Ulloa’yı alan siyah-beyazlı kulüp her iki oyuncuda da olumlu ilerlemeler sağladı.

Çin ligindeki yeni yabancı kısıtlaması nedeniyle buradaki oyuncuları yakından takip eden ve bu kapsamda Guanzhou Evergrande takımında oynayan Jackson Martinez’i gündemde tutan Kartal ilk olarak Kolombiyalı oyuncuyu getirmeye çalışacak. Bu oyuncunun sağlık raporlarını da önümüzdeki günlerde alacak olan siyah-beyazlılar, şartların elvermesi durumunda Martinez’i 1.5 yıllığına kiralamaya çalışacak.

Beşiktaş, Leo Ulloa ile yapılan görüşmelerde de önemli mesafe aldı. Leicester City’de fazla forma şansı bulamaması nedeniyle başka bir takıma gitmeye sıcak bakan 30 yaşındaki Arjantinli forvet için İngiliz kulübüne teklif yapan siyah-beyazlılar yanıt bekliyor. Leicester City olumlu cevap verirse 1.89 boyundaki oyuncunun transferi ağırlık kazanacak.

Obbi Oulare de listede

Beşiktaş alternatif golcüleri gündeminde tutmaya da devam ediyor. Bonservisi Shakhtar’da olan 1.96 boyundaki Budkivsky’den vazgeçmeyen Kartal, Zulte Waregem’de kiralık oynayan Obbi Oulare’yi de takip ediyor.

Club Brugge forması giydiği dönemde Beşiktaş’a karşı oynayan ve Fenerbahçeli eski golcü Souleymane Oulare’nin oğlu olan 21 yaşındaki Obbi Oulare, transfer listesinin alt sıralarında yer alıyor.

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Leicester City, Leo Ulloa’yı Temmuz 2014’te 8 milyon pound (9.2 milyon euro) bonservis bedeli karşılığında Brighton’dan transfer etti. 2014-15 sezonunda 40 maçta 14 gol kaydeden Arjantinli forvet geçen sezon 33 karşılaşmada 6 gol atarak tarihi şampiyonlukta çok büyük pay sahibi oldu. Bu sezon performansı düşüşe geçen Ulloa 19 maçta şans bulurken sadece 1 kez golle buluştu. Leicester formasını 2.5 sezonda 91 kez giyen tecrübeli oyuncunun toplam 21 golü bulunuyor.