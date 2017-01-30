Advocaat'tan Salih Uçan ve Fernandao'ya eleştiri

Kayserispor'a deplasmanda 4-1 yenilerek sezonun en ağır mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat maçın ardından oyuncularına sert eleştiriler yaptı.

Sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını kaydeden Hollandalı teknik adam özellikle Salih Uçan ve Fernandao'ya yüklendi.

Salih ve Fernandao'ya eleştiri

Advocaat, rakip sahada baskı istememesine rağmen Salih ve Fernandao'nun bu talimatı yerine getirmemesi nedeniyle, "Maç öncesinde ileride baskı yapmayacağımızı konuşmamıza rağmen rakip alanda kalıp orta alanı boş bıraktınız. Top Kayserispor'dayken yapmanız gereken belliydi ancak bunu yerine getirmediniz" sözleriyle eleştirdi.

Beşiktaş maçı belirleyici olacak

Diğer oyuncuları da bir an önce toparlanmaları gerektiği yönünde uyaran Dick Advocaat'ın, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçından alınacak sonuca göre daha sert önlemler için düğmeye basacağı öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisine kadar çok yoğun bir çalışma programı hazırlayacak olan Dirk Advocaat, Samadıra'da sıkıyönetim ilan etmeye hazırlanıyor. (Beinsports)