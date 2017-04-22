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2. maçlarının MVP'si Bogdanovic oldu

THY Avrupa Ligi'nde play-off ilk karşılaşmalarının en değerli oyuncusu (MVP) olan Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, ikinci maçlarda da MVP seçildi.

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre  Fenerbahçe'nin deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 80-75 mağlup  ettiği karşılaşmada 35 verimlilik puanıyla oynayan Bogdanovic, play-off ikinci  maçlarının en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü. Sırp oyuncu, organizasyon  tarihinde play-off'larda ilk iki maçta MVP ödülünü alan tek basketbolcu unvanını  elde etti.

Karşılaşmayı 25 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle tamamlayan 24 yaşındaki  şutör, üç sayılık atışlarda 8'de 5, iki sayılık atışlarda ise 7'de 4 isabetle  oynadı.

Haftanın MVP'si seçilen Bogdanovic'in takım arkadaşı Ekpe Udoh, 34  verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li oyuncu, aynı maçta 22 sayı, 9  ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

İspanyol ekibi Real Madrid'in oyuncusu Gustavo Ayon ise, 30 verimlilik  puanı ile üçüncü oldu. Meksikalı basketbolcu, Darüşşafaka Doğuş'a 84-80  yenildikleri karşılaşmayı 16 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

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