Trabzonspor, Serdar Taşçı'yı bu sefer renklerine bağlıyor

Devre arasında nokta atışı transferler yapan Trabzonspor, yine aynı yol haritasıyla devam edecek. Bordo-Mavililer gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlarken, teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları listeyi hazırladı.

Gündemdeki oyunculardan biri ise çok tanıdık: Serdar Taşçı. 2 yıldır Trabzonspor’un istediği hatta devre arasında yüksek maliyeti nedeniyle transferi son anda gerçekleşmeyen Serdar konusunda Fırtına yeniden harekete geçti. 29 yaşındaki başarılı stoperin şartları bu kez çok uygun. Spartak Moskova forması giyen Serdar’ın Rus kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Elini çabuk tutmak isteyen Bordo-Mavili yönetim, temaslara erkenden başladı.

Sakatlık sorunu yok

Kısa süre önce Bayern Münih forması da giyen Serdar konusunda en büyük şüphe, sık sık nükseden sakatlıkları. Ancak gurbetçi savunmacı bu sezon önemli bir sakatlık yaşamadı. Durumu da yakından takip ediliyor. Spartak Moskova formasıyla 22 haftada 12 kez sahaya çıkan Serdar, diğer 10 maçın 7’sinde kulübedeydi. 1.86’lık Alman futbolcu, istikrarlı oynayabileceği bir kulübe gitmeyi hedefliyor.