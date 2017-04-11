Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor, Serdar Taşçı'yı bu sefer renklerine bağlıyor

Yaklaşık 2 yıldır Trabzonspor'un transfer listesinde olan Serdar Taşçı, bu sefer bordo mavili formayı giymeye çok yakın.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arasında nokta atışı transferler yapan Trabzonspor, yine aynı yol haritasıyla devam edecek. Bordo-Mavililer gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlarken, teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları listeyi hazırladı.

Gündemdeki oyunculardan biri ise çok tanıdık: Serdar Taşçı. 2 yıldır Trabzonspor’un istediği hatta devre arasında yüksek maliyeti nedeniyle transferi son anda gerçekleşmeyen Serdar konusunda Fırtına yeniden harekete geçti. 29 yaşındaki başarılı stoperin şartları bu kez çok uygun. Spartak Moskova forması giyen Serdar’ın Rus kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Elini çabuk tutmak isteyen Bordo-Mavili yönetim, temaslara erkenden başladı.

Sakatlık sorunu yok

Kısa süre önce Bayern Münih forması da giyen Serdar konusunda en büyük şüphe, sık sık nükseden sakatlıkları. Ancak gurbetçi savunmacı bu sezon önemli bir sakatlık yaşamadı. Durumu da yakından takip ediliyor. Spartak Moskova formasıyla 22 haftada 12 kez sahaya çıkan Serdar, diğer 10 maçın 7’sinde kulübedeydi. 1.86’lık Alman futbolcu, istikrarlı oynayabileceği bir kulübe gitmeyi hedefliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TIR şoförü gittiği ülkelerle kıyaslama yaptı: Türkiye cennet gibi

TIR şoförü gittiği ülkelerle kıyaslama yaptı: Türkiye cennet gibi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Kedisiyle beraber dünyayı geziyor

Kedisiyle beraber dünyayı geziyor

Torna ustası üretti 3 şanzımanlı arazi aracı üretti

Torna ustası üretti 3 şanzımanlı arazi aracı üretti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA