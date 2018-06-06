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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı finali kaçırdı

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen Maurice Revello Turnuvası'ndaki yarı final maçında Meksika'ya 3-1 yenildi.

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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen Maurice Revello Turnuvası'ndaki yarı final maçında Meksika'ya 3-1 mağlup oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lattre Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin golünü 83. dakikada penaltıdan Kubilay Kanatsızkuş attı.
 
Meksika'nın gollerini ise 26, 62 ve 81. (penaltıdan) dakikalarda Eduardo Aguirre kaydetti.
 
20 Yaş Altı Milli Takımı, İskoçya ile İngiltere takımlarının yarı final müsabakasının kaybedeniyle 9 Haziran Cumartesi günü üçüncülük-dördüncülük maçı oynayacak.

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