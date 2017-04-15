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2014 Dünya Kupası için yolsuzluk iddiası

Brezilya'da 'Araba Yıkama' yolsuzluk soruşturması kapsamında ülkenin en büyük inşaat şirketi Odebrecht'in yöneticileri, 2014 Dünya Kupası için inşa edilen 6 stadyumda usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

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Brezilya'da "Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturması kapsamında ülkenin en büyük inşaat şirketi Odebrecht'in yöneticileri, 2014 Dünya Kupası için inşa edilen 6 stadyumda usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Şirketin eski ve mevcut yöneticileri, yetkililere verdiği ifadelerde, Rio de Janeiro'daki Maracana, başkent Brasilia'daki Mane Garrincha, Sao Paulo'daki Arena Corinthians, Recife'deki Arena Pernambuco, Fortaleza'daki Arena Castelao ve Manaus'daki Arena da Amazonia stadyumlarının ihale ve inşaat süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı belirtti.

Şirketin 5 eski yöneticisinin ifadesinde, 2014 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapan Maracana stadyumuyla ilgili olarak soruşturma kapsamında tutuklu olan eski Rio de Janeiro valisi Sergio Cabral'ın rüşvet ve ihale sürecindeki rekabeti kısıtlamaya yönelik müzakerelerin yanı sıra bir başka şirketin de konsorsiyuma dahil edilmesini talep ettiği kaydedildi. Ancak Cabral'ın istediği rüşvetin miktarı hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Odebrecht'in eski başkanı Marcelo Odebrecht, Arena Corinthians ile ilgili anlaşmanın 2011 yılında evinde düzenlenen resmi olmayan bir yemekte yapıldığını iddia etmişti.

Son olarak salı günü Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, 8 Bakan, 29 senatör, 42 federal milletvekili, 3 vali, bir Sayıştay denetçisi ve 24 üst düzey yönetici hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına izin vermişti.

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