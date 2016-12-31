2016'da kariyerlerini noktaladılar!

Bu sene, sporseverlerin hayranı olduğu kariyeri başarılarla dolu birçok dünyaca ünlü sporcuyu son kez canlı olarak izleme fırsatını elde ettiği yıl olarak öne çıktı.

Basketbolda Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett ve Ray Allen, futbolda Steven Gerrard, Miroslav Klose, Robert Pires, yüzmede Michael Phelps, atletizmde son olimpiyat turnuvasına çıkan Usain Bolt, otomobil yarışında Nico Rosberg, Felipe Massa ve Jenson Button, teniste Lleyton Hewitt ve Ana Ivanovic, bisiklette ise Bradley Wiggins, spor kariyerlerine son verme kararı alan dünyaca ünlü isimler arasında yer aldı.

- NBA'de efsaneler veda etti

Özellikle Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yüksek performanslarıyla adını efsaneler arasına yazdıran üç sporcu için 2016, kariyerlerinin son yılı oldu.

Micheal Jordan ile NBA tarihinin en iyi basketbolcuları arasında gösterilen Kobe, 33 bin 643 sayıyla Kerim Abdülcabbar ve Karl Malone'un ardından tüm zamanların en skorer 3'üncü oyuncusu olarak kariyerini tamamladı.

20 yıllık NBA kariyerinde formasını giydiği tek kulüp Los Angeles Lakers'da 5 şampiyonluk yaşayan Bryant, NBA tarihinde 30 bin sayı ve 6 bin asist barajını geçen tek oyuncu olarak tarihe geçti.

NBA tarihine geçen bir başka oyuncu San Antonio Spurs'un dünyaca ünlü pivotu Tim Duncan da basketbola veda eden oyuncular arasında yer aldı.

Spurs'da başarıyla geçen 19 sezonunda iki kez NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) (2002, 2003) ve 3 defa da NBA Finali MVP'si (1999, 2003, 2005) seçilen Duncan, play-off'larda 9 bin dakika süre alma barajını aşan tek oyuncu oldu.

NBA'de 26 bin sayı, 15 bin ribaunt ve 3 bin blok barajlarını geçen iki basketbolcu arasına da adını yazdıran Tim Duncan, Spurs ile 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

NBA'in emektar yıldızlarından Kevin Garnett da 21 yıllık basketbol kariyerine 2016'da son verdi. Minnesota Timberwolves, Boston Celtics ve Brooklyn Nets takımlarında 55 bin dakikadan fazla sahada kalan Garnett, 2004'te ligin MVP'si, 2008'de de "Yılın En iyi Savunmacısı" ödüllerine layık görüldü.

NBA'e veda eden başka bir oyuncu ise Ray Allen oldu. 18 yıllık aktif kariyerinde Seattle SuperSonics, Boston Celtics ve Miami Heat formalarıyla 10 kez all-star seçilen 41 yaşındaki Allen, NBA tarihinde en fazla üç sayı isabeti bulan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

- Yeşil sahaların emektarları

Futbolda 2016 yılında birçok yıldız futbolcu da emeklilik kararı aldı. Uzun yıllar Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Steven Gerrard, kariyerinin son dönemini geçirdiği Amerikan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de kramponlarını astı.

İngiliz futbolcu, isminin özdeşleştiği ve 710 kez giydiği Liverpool formasıyla, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 2 İngiltere Federasyon Kupası ve 3 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Alman golcü Miroslav Klose ise 16 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin ve 71 golle Almanya Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanlarına erişerek aktif spor hayatına 38 yaşında nokta koydu.

Almanya'nın yetiştirdiği en başarılı golcüler arasında yer alan Klose, futbol kariyerinde Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Münih ve Lazio takımlarında forma giydi. Bayern Münih ile ligde iki şampiyonluk yaşayan Klose, 137 kez milli formayı giyerek Lothar Matthaus'tan sonra milli formayı en fazla giyen Alman futbolcu olma başarısını gösterdi.

Fransız orta saha oyuncusu Robert Pires ise Hindistan Süper Lig ekiplerinden Goa formasıyla yeniden döndüğü futbola bu yıl ikinci kez veda etti.

Metz, Olympique Marsilya, Villarreal ve Aston Villa'da forma giymesinin ardından futbolu 2011'de bırakan Pires, bu dönemde Fransa'nın 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadrolarında da yer aldı. Goa formasıyla 2014'te futbolun gelişimi için Hindistan'da futbola dönen Pires, bu kez 42 yaşında ikinci emeklilik kararını 2016'da aldı.

- Rekor tanımayan Phelps

Dünyaca ünlü ABD'li yüzücü Michael Phelps kendi branşında adını tarihe yazdırarak spor kariyerini noktalayan isimler arasına girdi. Son 5 olimpiyata katılma başarısı gösteren Phelps, toplamda 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla oyunların en çok kürsüye çıkan ismi oldu.

Aynı zamanda olimpiyatlarda en çok altın madalya kazanan sporcusu konumundaki ABD'li yüzücü, geçen yaz Brezilya'da düzenlenen olimpiyatlarda elde ettiği 5 altın ve 1 gümüşle 31 yaşında kariyerini noktaladı.

ABD'li sporcu, 2008 Pekin'de elde ettiği 8 altınla bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti.

- Bolt olimpiyatlara veda etti

Olimpiyatlara 2016'da veda eden diğer ünlü isim ise dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt oldu. Kariyerinde 9 olimpiyat altın madalyası bulunan, 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Bolt, Rio 2016'ın ardından olimpiyatlara bir daha katılmayacağını duyurdu.

30 yaşındaki Jamaikalı rekortmen sprinter, 2017'de Londra’da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ardından spor kariyerini tamamen sonlandıracak.

- Formula 1'de yaprak dökümü

Formula 1'de bu yıl deneyimli sürücülerin yanı sıra sürpriz bir ayrılık da yaşandı. Formula 1'in son dünya şampiyonu pilotu Nico Rosberg, kariyerini zirvede bırakmak amacıyla emekliye ayrıldığını açıkladı.

"Dağı tırmandım, zirveye çıktım ve emekliye ayrılmak için doğru zaman geldi" değerlendirmesinde bulunan Mercedes'in 31 yaşında Alman pilotu, ezeli rakibi takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geçerek kariyerindeki ilk şampiyonluğa bu yıl ulaşmıştı.

Formula 1'de uzun yıllar mücadele eden iki pilot Felipe Massa ve Jenson Button da pistlere bu sene veda eden sporcular arasında yer aldı.

- İki tenisçi kortlara veda etti

2016'da iki tenisçi kortlara veda etti. İlk emekliye ayrılan tenisçi 18 yıllık kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu yaşayan ve dünya sıralamasında birinciliğe en genç yaşta (20) yükselen Lleyton Hewitt oldu.

Avustralyalı sporcu, genç yaşında 80 hafta kadar dünya sıralamasında liderliğini sürdürse de sonraki yıllarda aynı formunu yakalayamadı.

2008'de dünya sıralamasında kadınlarda bir numaraya kadar yükselen Sırp tenisçi Ana Ivanovic ise, kortlara veda kararını 2016'nın son haftasında 29 yaşındayken duyurdu.

Alman futbolcu Schweinsteiger ile evli Ivanovic, tek grand slam şampiyonluğunu 2008'de Fransa Açık'ta kazanmıştı.

- Son emeklilik kararı

Wiggins'den Dünyaca ünlü Büyük Britanyalı bisikletçi Bradley Wiggins de kariyerine 2016'da nokta koyan son sporcu oldu.

Emeklilik kararını hafta içinde açıklayan Wiggins, dünyanın en prestijli bisiklet turnuvası Fransa Turu'nu (Tour de France) 2012'de kazanmasının yanı sıra kariyerinde 5'i altın olmak üzere 8 olimpiyat madalyası elde etti.

Londra Olimpiyatları'nda bir saat içerisinde 54 kilometre 526 metre pedal çeviren Büyük Britanyalı sporcu, bu süre zarfında en uzun mesafeyi katederek dünya rekoru kırdı.