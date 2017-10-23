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2017 Altın Çocuk ödülü Mbappe'nin oldu

İtalyan Tuttosport gazetesinin düzenlediği 'Altın Çocuk' ödülünün bu seneki kazananı Paris Saint-Germain'in 18 yaşındaki Fransız yıldızı Mbappe oldu.

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İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından her yıl verilen 'Altın Çocuk' ödülünü bu sene Kylian Mbappe kazandı. Altın çocuk ödüllerinde Ousmane Dembele ve Marcus Rashford ile yarışan Mbappe, aldığı 291 oy ile bu ödüle layık görüldü. Bu ödülü daha önceki senelerde Pogba, Sterling, Martial ve Renato Sanchez kazanmıştı.

2017 Altın Çocuk ödüllerinde sıralama şöyle:

Kylian Mbappe: 291 oy

Ousmane Dembele: 149 oy

Marcus Rashford: 76 oy

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