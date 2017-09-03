2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Finlandiya, Polonya'yı 90-87 mağlup etti

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Arena'da oynanan A Grubu mücadelesinde Finlandiya ile Polonya karşı karşıya geldi. Organizasyonun ev sahiplerinden Finlandiya, etkili olduğu ilk periyodu 18-8 ve devreyi de 36-32 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Polonya, 3. çeyrek sonunda 52-52 ile skora denge getirdi. Maçın normal süresi 66-66 ve 1. uzatma bölümü de 78-78 beraberlikle geçildi. Mücadelenin 2. uzatma bölümünde rakibine tekrar üstünlük kurmayı başaran Finlandiya, karşılaşmadan 90-87 galip ayrıldı.

Finlandiya'da 27 sayı üreten Lauri Markkanen, maçın en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla Finlandiya 2. galibiyetine ulaşırken, Polonya ikinci kez yenildi.