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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa Polonya'yı 78-75 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası dördüncü maçlarında Fransa, Polonya'yı 78-75 mağlup etti.

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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Arena'da oynanan A Grubu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşılaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan Polonya, ilk periyodu 20-13 ve devreyi 34-26 önde geçti.     

Fransa, ikinci yarıda hücumdaki etkili oyunuyla maça ortak olmasını bildi. Maçın 3. çeyreği 52-51 Polonya'nın üstünlüğüyle geçilirken, Fransa son periyotta ürettiği 27 sayıyla rakibini 78-75 yenmesini bildi.     

Bu sonuçla Fransa, 3. galibiyetini alarak gruptan çıkmayı garantiledi. Polonya ise 3. yenilgisini aldı.

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