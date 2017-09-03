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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Litvanya İtalya'yı 78-73 mağlup etti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın dördüncü günü B Grubu mücadelesinde Litvanya, İtalya'yı 78-73 mağlup etti.

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B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 23-23 eşitlikle geçildi. İkinci çeyrekte iyi savunma yapan Litvanya, soyunma odasına 41-32 önde girdi.

İkinci yarısı daha çekişmeli geçen mücadelede 3. çeyreği 57-49 önde geçen Litvanya, karşılaşmayı da 78-73 kazandı.

Litvanya, bu sonuçla ikinci galibiyetine imza atarken, İtalya ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla İtalya'dan Luigi Datome olurken, Litvanya'da Adas Juskevicius 20 sayı üretti.

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