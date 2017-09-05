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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Büyük Britanya'yı 82-68 yendi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Büyük Britanya'yı 82-68 yendi.

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Sırbistan, bu sonuçla gruptaki 4. maçında 3. galibiyetine ulaştı. Büyük Britanya ise 4. müsabakasından da boynu bükük ayrıldı.     

Müsabakanın ilk 2 dakikası sayısız geçilirken, dış atışlarda Jovic, Bogdanovic ve Bircevic'le sayılar bulan Sırbistan, oyunun kontrolünü ele alarak 7. dakikayı 18-11 önde geçti.  İyi savunmasını sürdüren Sırbistan, ilk periyodu 25-14 üstün bitirdi.     

İkinci çeyrekte Nelson'un basketleriyle dengeyi kuran Büyük Britanya, Okereafor ve Clark'ın da skora katkı yapmasıyla 17. dakikada farkı 5 sayıya (34-39) indirdi. Sırbistan, boyalı alanda bulduğu basketlerle rakibinin hızını kesti ve devreyi 47-38 önde kapattı.     

Sırbistan, sayı üretmekte zorlanan Büyük Britanya karşısında Jovic, Lucic ve Bogdanovic'le sonuca giderken, 23. dakikada fark 19 sayıya çıktı: 59-40. Büyük Britanya, Johnson ve Okereafor'un kazandırdığı basketlerle rakibine karşılık vermesine karşın, Sırbistan son periyoda 65-55 avantajlı girdi.     

Kontrollü oyununu son çeyreğe de taşıyan Sırbistan, Büyük Britanya'nın farkı eritmesine izin vermedi ve karşılaşmadan 82-68 galip ayrıldı.

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