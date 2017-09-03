2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya Yunanistan'ı 78-72 yenerek 3. maçında 3. galibiyetini aldı
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu üçüncü maçlarında Slovenya, Yunanistan'ı 78-72 mağlup etti.
Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan müsabakada, Slovenya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Slovenya, 1. periyot sonunda 10 sayılık fark (23-13) yakaladı. Slovenya, üstünlüğünü sürdürerek soyunma odasına da 35-30 önde gitti.
Maçın ikinci yarısının başında etkili olan Yunanistan 3. periyot sonunda 58-52 ile skoru lehine çevirdi. Son periyotta iyi savunma yapan Slovenya, hücumda da etkili oldu ve karşılaşmayı 78-72 kazandı.
Slovenya adına 22 sayı üreten Luka Doncic, mücadelenin en skorer ismi oldu.
Bu sonuçla Slovenya grubundaki üçüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken, Yunanistan ikinci kez mağlup oldu.
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