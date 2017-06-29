2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya Meksika'yı 4-1 yendi ve finale çıktı
2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde Almanya ile Meksika karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden Almanya zorlanmadan finale çıktı.
FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde Almanya, Meksika'yı Werner, Younes ve Goretzka'nın 2 golüyle 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Almanya finale yükseldi.
FİNALİN ADI ALMANYA-ŞİLİ OLDU
Meksika'yı 4-1 mağlup edip finale çıkan Almanya, Şili'nin rakibi oldu. Şili dün oynanan maçta penaltılar sonucu Portekiz'i 3-0'la geçip finale çıkmıştı.
Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz ile Meksika üçüncülük maçı oynayacak.
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