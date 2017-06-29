2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya Meksika'yı 4-1 yendi ve finale çıktı 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde Almanya ile Meksika karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden Almanya zorlanmadan finale çıktı.