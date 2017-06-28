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2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda ilk finalist Şili oldu

Konfederasyon Kupası yarı final maçında Portekiz ile Şili karşı karşıya geldi.

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Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı penaltı atışları sonucunda Şili, 3-0 kazandı ve finale yükseldi.

Portekiz'de Quaresma, Moutinho ve Nani penaltıyı kaçırdı.

Uzatmanın 111. dakikasında Şili, penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. 117. dakikada Şili'nin üst üste iki topu direkten döndü.

Almanya-Meksika maçının galibi finalde Şili'nin rakibi olacak.

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