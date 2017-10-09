Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

2017 FIFA U17 Dünya Kupası'nda milli takımımız Mali'ye 3-0 yenildi

U17 Milli Takımı, 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'nde Mali'ye 3-0 mağlup oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

U17 Milli Takımı, Hindistan'da düzenlenen 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Mali'ye 3-0 mağlup oldu. Hindistan'ın Navi Mumbai şehrindeki Dr. DY Patil Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mali'nin gollerini 38. dakikada Djemoussa Traore, 68. dakikada Lassana N'Diaye ve 86. dakikada Fode Konate attı. U17 Milliler, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalmış, Mali ise Paraguay'a 3-2 yenilmişti.

Grubun diğer maçında ise Paraguay ile Yeni Zelanda aynı stadyumda, TSİ 17.30, yerel saatle 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Karısını baltayla öldürdü, 'Pişmanım' dedi

Karısını baltayla öldürdü, 'Pişmanım' dedi

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA