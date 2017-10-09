2017 FIFA U17 Dünya Kupası'nda milli takımımız Mali'ye 3-0 yenildi

U17 Milli Takımı, Hindistan'da düzenlenen 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Mali'ye 3-0 mağlup oldu. Hindistan'ın Navi Mumbai şehrindeki Dr. DY Patil Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mali'nin gollerini 38. dakikada Djemoussa Traore, 68. dakikada Lassana N'Diaye ve 86. dakikada Fode Konate attı. U17 Milliler, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalmış, Mali ise Paraguay'a 3-2 yenilmişti.

Grubun diğer maçında ise Paraguay ile Yeni Zelanda aynı stadyumda, TSİ 17.30, yerel saatle 20.00'de karşı karşıya gelecek.