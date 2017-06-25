2017 Kadınlar Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İspanya şampiyon oldu
İspanya, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Fransa'yı 71-55 yenerek şampiyon oldu.
- AA
İspanya, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Fransa'yı 71-55 yenerek şampiyon oldu.
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