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2017-18 sezonunun ilk yarısındaki seyirci sayısı, geçen sezona göre yüzde 44 arttı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında seyirci ortalaması, geçtiğimiz sezonun aynı dönemine göre yüzde 44'lük artış gösterdi.

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Ligde geçtiğimiz sezon ilk 17 haftada maç başına seyirci ortalaması 8  bin 804 olurken, bu sezon 12 bin 639'a yükseldi.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 9 seyircisiz maç çıkarıldığında ise  maç başına seyirci ortalaması 13 bin 429 olarak kayıtlara geçti. Bu sezon Atiker  Konyaspor 5, Göztepe 2, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor da birer maçını seyircisiz oynadı.

Bilet satışı yüzde 27 yükseldi

Ligde bilet satış rakamları da yüzde 27 arttı. 2016-2017 sezonunda ilk  17 haftada 581 bin 870 bilet satılırken, bu sezon aynı dönemde yüzde 27'lik bir  artışla 741 bin 79 bilet satışı yapıldı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de geçtiğimiz sezon ilk yarıda toplam 837 bin  937 olan bilet satış rakamı, bu sezon 1 milyon 8 bin 308 oldu.

En çok seyircili maçlar Galatasaray'ın

Bu sezon Süper Lig'de en fazla seyirci çeken iki maçın da  Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmalar olması dikkati çekti.

Ligin ilk yarısında en fazla seyircinin geldiği maç 9. haftada oynanan  Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oldu. Golsüz sona eren derbiyi 49 bin 971 taraftar  tribünden takip etti.

Bu kategoride ikinci sırayı ise Galatasaray'ın teknik direktör Fatih  Terim ile çıktığı ilk maç olan Göztepe karşılaşması aldı. Bu mücadeleyi tribünden  45 bin 809 kişi izledi.

Kart sayısını en fazla Trabzonspor arttırdı

Süper Lig’de "dört büyükler" içinde Passolig kart sayısını en fazla  arttıran takım Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili ekibin sezon başında 95 bin 256 olan kart satış rakamı,  17 hafta sonunda 195 bin 125'e ulaştı ve yüzde 105'lik bir artış gösterdi.

Bu sıralamada ikinci sırayı yüzde 71'lik artışla Beşiktaş aldı.  Siyah-beyazlılar, 345 bin 415 olan kart satış sayısını, 592 bin 290'a yükseltti.

Kart satış sayısında zirvede yer alan Galatasaray'da ise yüzde 68'lik  artış gözlendi. Sarı-kırmızılıların, 384 bin 200 olan kart sayısı, 645 bin 950'ye  çıktı.

Fenerbahçe ise yüzde 51'lik artışla 409 bin 488 kart sayısını, 620 bin  298 yaptı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de Passolig kart satış toplamı ise 3,4 milyonu  geçti.

AA

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