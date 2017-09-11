2017-2018 sezonu iddaa şampiyonluk oranları değişti

2017-2018 sezonunda 4. hafta sonrasında iddaa Risk Yönetim Kurulu şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Yeni sezonun ilk haftalarında takımlar tam anlamıyla istedikleri performansları gösterememesine rağman şampiyonluk oranları için flaş bir açıklama geldi.

Son şampiyon Beşiktaş'ın oranı 2,20, Galatasaray'ın oranı 2,60, Fenerbahçe'nin oranı 6,00, Başakşehir'in oranı ise 4,75 olarak açıklandı. Trabzonspor'a ise 25,00 oran verildi.

ŞAMPİYON KİM OLUR?

TÜRKİYE

Beşiktaş 2,20 (Eski Oran 2,10)

Galatasaray 2,60 (Eski Oran 3,25)

Başakşehir 4,75 (Eski Oran 5.00)

Fenerbahçe 6,00 (Eski Oran 5,00)

Trabzonspor 25,00 (Eski Oran 20,00)