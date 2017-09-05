2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları sona erdi
Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde günün maçları sona erdi.
Sonuçlar şu şekilde:
C GRUBU
Azerbaycan - San Marino: 5-1
Almanya - Norveç: 6-0
Kuzey İrlanda - Çekya: 2-0
E GRUBU
Ermenistan - Danimarka: 1-4
Karadağ - Romanya: 1-0
Polonya - Kazakistan: 3-0
F GRUBU
İngiltere - Slovakya: 2-1
İskoçya - Malta: 2-0
Slovenya - Litvanya: 4-0
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