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2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları sona erdi

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde günün maçları sona erdi.

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Sonuçlar şu şekilde:

C GRUBU

Azerbaycan - San Marino: 5-1

Almanya - Norveç: 6-0

Kuzey İrlanda - Çekya: 2-0

E GRUBU

Ermenistan - Danimarka: 1-4

Karadağ - Romanya: 1-0

Polonya - Kazakistan: 3-0

F GRUBU

İngiltere - Slovakya: 2-1

İskoçya - Malta: 2-0

Slovenya - Litvanya: 4-0

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