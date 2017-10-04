2018 Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası için 1.5 milyondan fazla bilet talep edildi.

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, satışa çıkan biletler için yaklaşık 1.5 milyondan fazla taraftarın başvuru yaptığı belirtildi.

Rusya'daki FIFA Dünya Kupası öncesinde biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarların Brezilya, Meksika, Arjantin, ABD, Almanya, Kolombiya, Çin, İsrail ve İngiltere'den olduğu ifade edildi.

FIFA ayrıca, dünyanın dört bir yanından gelen seyircilerin, ilerleyen aşamalarda kupaya katılacak ülkelerin kesinleşmesiyle daha da ilgi göstereceğini vurguladı.

Bu arada kupanın açılış maçı için yaklaşık 90 bin bilet, Final maçı için ise 132 binden fazla bilet talebi olduğu açıklandı.