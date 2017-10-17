2018 Dünya Kupası için play-off kuraları çekildi
İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Kuzey İrlanda, İsveç, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele edeceği play-off'lardaki eşleşmeler belli oldu.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kura çekimi gerçekleştirildi.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son 4 takımın belirleneceği çekilişe, gruplarını 2. sırada bitiren İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Kuzey İrlanda, İsveç, İrlanda ve Yunanistan katıldı.
Eşleşmeler şöyle:
Kuzey İrlanda-İsviçre
Hırvatistan-Yunanistan
Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti
İsveç-İtalya
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