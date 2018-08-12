2018 Dünya Kupası’nın maskotu Kaplumbağa Tina oldu

FIBA tarafından İspanya’nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Kadınlar Basketbol 2018 Dünya Kupası’nın maskotunun Kaplumbağa Tina olacağı açıklandı.

Tina, renkli ve güzel bir kaplumbağa olup ismi Tenerife’den gelen ya da Tenerife’de yaşayan anlamına gelen Tinerfena’nın kısaltmasından oluşmuştur.