2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor

A Grubu'nu Fransa ve İsveç'in ardından üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden Hollanda, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından üst üste ikinci kez önemli uluslararası bir turnuvaya katılma şansını kaçırarak taraftarını üzdü.

Son olarak Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, Rusya vizesini de kaçırarak 16 yıl aranın ardından Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.

Her şey Van Gaal'in gidişiyle başladı

Kadrosunda ve teknik ekibinde birçok değişikliğe gitmesine rağmen eski günlerine dönemeyen Hollanda'da düşüş, 3 yıl önce başladı. Louis van Gaal yönetiminde son olarak Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda göze hoş gelen futbolunun ardından 3'üncülük elde eden Hollanda, tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından istikrarını kaybetti.

EURO 2016 Elemeleri öncesi Van Gaal'in yerine getirilen Guus Hiddink, grupta çıktığı ilk 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı ve istifa etti. Hiddink'in yerine yardımcısı Danny Blind getirilse de beklenen başarı gelmedi. Blind döneminde de mağlubiyetler almaya devam eden Hollanda, grubunu 4. sırada bitirerek 32 yıl aranın ardından ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılamadı.

Teknik direktörler sürekli değişti

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Blind ile yola devam kararı alan Hollanda, kadrosunda birçok değişikliğe gitmesine rağmen kötü gidişe dur diyemedi.

A Grubu'nda mücadele eden Hollanda, Blind yönetiminde ilk maçında İsveç ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Belarus'u 4-1, Lüksemburg'u ise 3-1 yendi. Gruptaki en güçlü rakibi Fransa'ya evinde 1-0, konuk olduğu Bulgaristan'a ise 2-0 mağlup olan Hollanda'nın gruptaki iddiasının azalması üzerine Blind'in görevine son verildi.

Teknik direktör değişiklikleriyle çıkışa geçmeye çalışan Hollanda Milli Takımı'nda bu kez Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Dick Advocaat göreve getirildi.

Hollanda, Advocaat yönetiminde ilk maçında ağırladığı Lüksemburg'u 5-0'lık skorla geçse de istikrarını sürdüremedi. Fransa'ya bu kez deplasmanda 4-0 kaybederek ağır yara alan Hollanda, son üç maçında Bulgaristan, Belarus ve İsveç'i mağlup etmesine rağmen grubu üçüncü sırada tamamlayarak finallere katılmaya hak kazanamadı.

Hollanda'nın sorunu "kayıp nesil"

Avrupa ve Hollanda basınında, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiren Hollanda Milli Takımı'nın kötü gidişatını sürdürmesine birçok gerekçe gösteriliyor. Hollanda'da 1980'li yılların sonu ile 1990'lı yılların başında yetişen neslin, öncekilere oranla daha sıradan futbolculardan kurulu olduğu görüşünde birleşen Avrupa basını, söz konusu oyuncuları "kayıp nesil" olarak niteliyor.

Gençlik yıllarında gösterdikleri performansla milli takımı sırtlayan Fenerbahçeli Robin van Persie ile Bayern Münihli Arjen Robben'in yaşadığı ciddi sakatlıklar ve ilerleyen yaşları nedeniyle formdan düşmesi, eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'ın ise istikrarsız görüntüsü sebebiyle beklentileri karşılayamaması, milli takımın düşüşünde önemli bir etken olarak gösteriliyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Tottenham'ın golcüsü Vincent Janssen ile Southampton'dan kiralık olarak Brügge'e geçen Jordy Clasie'nin geçen sezon Premier Lig'de fazla forma şansı bulamaması nedeniyle eski form grafiklerinden uzaklaşması, yıldız oyuncu Olympique Lyonlu Memphis Depay'ın milli formayla 32 maçta 6 golle bekleneni verememesi de etkenler arasında yer alıyor.

Kupa günleri geride kaldı

Hollanda, göze hoş gelen hücum futbolu ve altyapıya verdiği önem nedeniyle uzun yıllar boyunca Avrupa'da adından söz ettirdi. Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Ruud Gullit, Pierre van Hooijdonk, Edgar Davids gibi birçok önemli yıldızı yetiştiren Hollanda, son yıllarda ise aynı kalitede oyuncular yetiştirme konusunda sorun yaşadı.

Tarihi başarılarla dolu Hollanda, Almanya'da 1988'de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Sovyetler Birliği'ni 2-0'la geçerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Dünya kupalarında ise üst üste iki kez finale kalan Hollanda, 1974'te Batı Almanya'ya, 1978'de ise Arjantin'e yenilerek ikinci oldu. 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir kez daha son iki takım arasına kalan Hollanda, bu kez İspanya'ya 1-0 mağlup olarak mutlu sona ulaşamadı.

AA