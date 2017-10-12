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2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak finallere katılma şansını kaçıran Hollanda'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

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A Grubu'nu Fransa ve İsveç'in ardından üçüncü sırada tamamlayarak  turnuvaya veda eden Hollanda, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından üst  üste ikinci kez önemli uluslararası bir turnuvaya katılma şansını kaçırarak  taraftarını üzdü.
 
Son olarak Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı  2002 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, Rusya vizesini de kaçırarak 16 yıl  aranın ardından Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.
 
Her şey Van Gaal'in gidişiyle başladı
 
Kadrosunda ve teknik ekibinde birçok değişikliğe gitmesine rağmen eski  günlerine dönemeyen Hollanda'da düşüş, 3 yıl önce başladı. Louis van Gaal  yönetiminde son olarak Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda göze hoş  gelen futbolunun ardından 3'üncülük elde eden Hollanda, tecrübeli teknik adamın  takımdan ayrılmasının ardından istikrarını kaybetti.
 
EURO 2016 Elemeleri öncesi Van Gaal'in yerine getirilen Guus Hiddink,  grupta çıktığı ilk 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı ve  istifa etti. Hiddink'in yerine yardımcısı Danny Blind getirilse de beklenen  başarı gelmedi. Blind döneminde de mağlubiyetler almaya devam eden Hollanda,  grubunu 4. sırada bitirerek 32 yıl aranın ardından ilk kez Avrupa Şampiyonası'na  katılamadı.  
 
Teknik direktörler sürekli değişti
 
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Blind ile yola devam  kararı alan Hollanda, kadrosunda birçok değişikliğe gitmesine rağmen kötü gidişe  dur diyemedi.
 
A Grubu'nda mücadele eden Hollanda, Blind yönetiminde ilk maçında  İsveç ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Belarus'u 4-1, Lüksemburg'u ise 3-1  yendi. Gruptaki en güçlü rakibi Fransa'ya evinde 1-0, konuk olduğu Bulgaristan'a  ise 2-0 mağlup olan Hollanda'nın gruptaki iddiasının azalması üzerine Blind'in  görevine son verildi.
 
Teknik direktör değişiklikleriyle çıkışa geçmeye çalışan Hollanda  Milli Takımı'nda bu kez Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin  eski çalıştırıcısı Dick Advocaat göreve getirildi.
 
Hollanda, Advocaat yönetiminde ilk maçında ağırladığı Lüksemburg'u  5-0'lık skorla geçse de istikrarını sürdüremedi. Fransa'ya bu kez deplasmanda 4-0  kaybederek ağır yara alan Hollanda, son üç maçında Bulgaristan, Belarus ve  İsveç'i mağlup etmesine rağmen grubu üçüncü sırada tamamlayarak finallere  katılmaya hak kazanamadı.
 
Hollanda'nın sorunu "kayıp nesil"
 
Avrupa ve Hollanda basınında, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini  geçiren Hollanda Milli Takımı'nın kötü gidişatını sürdürmesine birçok gerekçe  gösteriliyor. Hollanda'da 1980'li yılların sonu ile 1990'lı yılların başında  yetişen neslin, öncekilere oranla daha sıradan futbolculardan kurulu olduğu  görüşünde birleşen Avrupa basını, söz konusu oyuncuları "kayıp nesil" olarak  niteliyor.
 
Gençlik yıllarında gösterdikleri performansla milli takımı sırtlayan  Fenerbahçeli Robin van Persie ile Bayern Münihli Arjen Robben'in yaşadığı ciddi  sakatlıklar ve ilerleyen yaşları nedeniyle formdan düşmesi, eski Galatasaraylı   Wesley Sneijder'ın ise istikrarsız görüntüsü sebebiyle beklentileri  karşılayamaması, milli takımın düşüşünde önemli bir etken olarak gösteriliyor.
 
Bu sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Tottenham'ın golcüsü  Vincent Janssen ile Southampton'dan kiralık olarak Brügge'e geçen Jordy  Clasie'nin geçen sezon Premier Lig'de fazla forma şansı bulamaması nedeniyle eski  form grafiklerinden uzaklaşması, yıldız oyuncu Olympique Lyonlu Memphis Depay'ın  milli formayla 32 maçta 6 golle bekleneni verememesi de etkenler arasında yer  alıyor.
 
Kupa günleri geride kaldı
 
Hollanda, göze hoş gelen hücum futbolu ve altyapıya verdiği önem  nedeniyle uzun yıllar boyunca Avrupa'da adından söz ettirdi. Marco van Basten,  Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Ruud  Gullit, Pierre van Hooijdonk, Edgar Davids gibi birçok önemli yıldızı yetiştiren  Hollanda, son yıllarda ise aynı kalitede oyuncular yetiştirme konusunda sorun  yaşadı.
 
Tarihi başarılarla dolu Hollanda, Almanya'da 1988'de düzenlenen Avrupa  Futbol Şampiyonası finalinde Sovyetler Birliği'ni 2-0'la geçerek şampiyonluk  kupasını kaldırdı.
 
Dünya kupalarında ise üst üste iki kez finale kalan Hollanda, 1974'te  Batı Almanya'ya, 1978'de ise Arjantin'e yenilerek ikinci oldu. 2010'da Güney  Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir kez daha son iki takım arasına kalan  Hollanda, bu kez İspanya'ya 1-0 mağlup olarak mutlu sona ulaşamadı.
 
AA

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