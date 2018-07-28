'2024 adaylığına gölge düştü'

MESUT Özil’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra’da bir davette çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya’da ırkçı saldırılara uğraması, özellikle Futbol Federasyonu Başkanı Grindel tarafından suçlanması üzerine milli takımı bırakması dünyada büyük yankı yaratmıştı. Almanya’nın ünlü yayın kuruluşu Deutsche Welle olayın bir başka boyutunu gözler önüne serdi.

2024 ADAYLIĞINA GÖLGE DÜŞTÜ

Deutche Welle, Joscha Weber imzalı yazıda, Mesut Özil’e yapılanlar ve sonrasında Türk asıllı futbolcunun Alman Milli Takımı’nı bırakmasının Almanya’nın EURO 2024 adaylığına gölge düşürdüğünü belirtti. Almanya Futbol Federasyonu ve ülkenin bu işten zararlı çıkacağı, hem ev sahipliğini hem de onurunu kaybedeceği belirtildi.Bilindiği gibi Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliği için Türkiye ile çekişiyor.

GRİNDEL HEMEN İSTİFA ETMELİYDİ

Alman yayın kuruluşu, Futbol Federasyonu Başkanı Grindel’in olayların hemen sonrasında istifa etmesi gerektiğini de belirterek şu yorumda bulundu: “Federasyon kendisini istifaya zorlayabilirdi. Ancak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı sürecinde diğer Avrupa Federasyonları ile kontak kuracak bir diğer isim bu kadar kısa süre içinde bulunamayacaktı. O yüzden Reinhard Grindel’in istifası için ısrarcı olunmadı.”