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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen stilde milli güreşçiler Ekrem Öztürk ile Osman Yıldırım, finale yükseldi

İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli sporcular Ekrem Öztürk ile Osman Yıldırım, finale yükseldi.

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Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stilde 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Ekrem Öztürk, 55 kilo yarı finalinde Rumen Florin Tita ile karşılaştı. Milli güreşçi, müsabakayı 8-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Büyüklerdeki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan Ekrem, yarın finalde Gürcistan'dan Nugzari Tsurtsumia ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada 130 kiloda mindere çıkan Osman Yıldırım, yarı final müsabakasında Norveçli Oskar Marvik'le mücadele etti. Rakibini 5-3 mağlup eden Osman, altın madalya maçı oynamaya hak kazandı. Milli güreşçi, finalde yarın Gürcistan'dan Zviadi Pataridze ile kozlarını paylaşacak.

Diğer yarı final mücadelesinde ise 77 kiloda Fatih Cengiz, Danimarkalı Rajbek Bisultanov'a 7-3 mağlup oldu. Fatih, yarın Paulius Galkinas (Litvanya)-Anton Sakhno (Belarus) maçının galibiyle bronz madalya maçı yapacak.

Şampiyonada grekoromen stilde 63 ve 87 kiloda Türk sporcular yarı finale kalamamıştı.

- İkinci günün programı

Şampiyonada yarın gündüz seansında grekoromen stilde 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda eleme, 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda ise repesaj müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Ensar Karabacak, 72 kiloda Cengiz Arslan, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Süleyman Erbay temsil edecek.

Grekoromen stilde 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda yarı final maçlarıyla devam edilecek akşam seansında ise Ekrem Öztürk ile Osman Yıldırım altın, Fatih Cengiz ise bronz madalya müsabakasına çıkacak.

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