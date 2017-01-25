Arsenalli futbolcuların yemek yediği akşamda Mesut Özil'in olmaması dikkat çekti
Premier Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlardan Arsenalli futbolcuların beraber yemek yediği bir akşamda Mesut Özil'in olmaması dikkat çekti.
- Fanatik
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de futbolcular dün bir yemek yedi. Bu yemeği bir de fotoğraf ile süslediler. Ancak fotoğrafta dikkat çeken bir detay vardı. Mesut Özil’in akşam yemeğine katılmaması Ada basınında büyük yankı uyandırdı. İngilizler, yıldız futbolcunun nerede olduğunu bilmediklerini yazarken, gerçeği yazan İsveç gazetesi Aftonbladet oldu.
Gazete, Mesut Özil’in Göteborg şehrinde alışveriş yaptığını yazarken, kanıt olarak da hayranı olan bir gençle çektirdiği fotoğrafı gösterdi.Diğer oyuncular geceye dair fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşırken, Mesut’un bu kareyi paylaşmaması da tepki çekti.
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