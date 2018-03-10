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25. haftanın en değerli oyuncusu Fabien Causeur oldu

THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid forması giyen Fransız basketbolcu Fabien Causeur, 25. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol  ekibinin konuk ettiği Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 92-75  yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Causeur, haftanın MVP'si unvanına  layık görüldü. 

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayarak 26 dakika süre alan 30  yaşındaki oyuncu 26 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans  sergiledi. Fransız forvet, 2 sayılık atışlarda 10'da 8, 3 sayılık atışlarda 4'te  2 ve serbest atışlarda da 6'da 4 ile oynadı.

Causeur'nun Arjantinli takım arkadaşı Facundo Campazzo ile İspanya  temsilcisi Baskonia'da forma giyen Brezilyalı Marcelo Huertas, 28 verimlilik  puanıyla haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanını paylaştı.

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