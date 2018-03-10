25. haftanın en değerli oyuncusu Fabien Causeur oldu

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibinin konuk ettiği Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 92-75 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Causeur, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayarak 26 dakika süre alan 30 yaşındaki oyuncu 26 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi. Fransız forvet, 2 sayılık atışlarda 10'da 8, 3 sayılık atışlarda 4'te 2 ve serbest atışlarda da 6'da 4 ile oynadı.

Causeur'nun Arjantinli takım arkadaşı Facundo Campazzo ile İspanya temsilcisi Baskonia'da forma giyen Brezilyalı Marcelo Huertas, 28 verimlilik puanıyla haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanını paylaştı.