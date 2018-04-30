250 bin euroya takımı şampiyon yaptı!

Çaykur Rizespor 1 sezon aradan sonra Süper Lig’e geri döndü, ancak bu yolculuk hiç de kolay değildi. Ankaragücü’ne 4 golle yenildikten sonra 8. hafta moral olarak çöken takımı devralan İbrahim Üzülmez, saha içinde takımı ayağa kaldırırken saha dışında ise görülmemiş metodlarıyla Yeşil-Mavililer’i şampiyonluğa taşıdı.

Yönetim tarafından sezon başından itibaren belirlenen galibiyet primlerinin hiçbirine dokunmayan genç hoca, hesabına yatan ücretle her hafta bir öğrencisine Iphone X model cep telefonu aldı. Oyuncular arasındaki bağı kuvvetlendirmek için de telefonu hediye edeceği kişiyi futbolcuların yaptığı oylamayla seçti.

Personele bütçe

İbrahim Üzülmez’in saha dışındaki icraatları bununla kalmadı. Üzülmez, göreve gelir gelmez galibiyet primi sisteminde daha önce görülmemiş bir model geliştirdi. Buna göre her futbolcunun kazandığı primden yüzde 10 kesinti yapılarak bir havuz oluşturuldu. Burada biriken para, çaycısından aşçısına, altyapı hocasından çimcisine kadar kulüpteki 90 çalışanın tamamına dağıtıldı. Böylece kulüp içerisinde gerçek anlamda bir aile ortamı yakalandı. Bu havayla, saha içindeki mücadele birleşince şampiyonluk kaçınılmaz oldu.

Karaman’ın 5’te 1’ine

Kulübün geçtiğimiz günlerde açıkladığı rakamlara göre Hikmet Karaman’ın 3 yılda 3.5 milyon Dolar, yani yaklaşık 15 milyon TL kazandığı Rize’de İbrahim Üzülmez 250 bin euroya imza attı. Genç hoca lig seviyesinde en az ücrete çalışan hocalardan biriydi.

Evi nerde bilmiyor

Rize’ye imza attığında Üzülmez’e 300 metrekare ev tahsis edildi. Ancak genç hocanın 8 ay boyunca tesisler kaldığı ve evin anahtarını dahi almadığı öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına da sezon içerisinde yalnızca 3 kez gittiği ifade edildi.

(Fanatik)