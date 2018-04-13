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26 Mayıs'ta Galatasaray'da seçim var

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurulun 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

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Galatasaray'da olağan seçimli genel kurulun 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

Resmi açıklama şöyle;

Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI’nın 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Mayıs 2018 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5.Kapanış

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