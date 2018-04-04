27 yaşındayım hala iyiyim

Milli arada Boluspor maçında biri uzaktan yediği 6 golle çok konuşulan, Kayserispor karşılaşmasında Fenerbahçe kariyerinin 500. maçına çıkan Volkan Demirel de hocası gibi Kayseri'de basının sorularını yanıtsız bırakmadı.

İşte tecrübeli file bekçisinin satır başları:

Hedefimiz kalan maçların hepsini kazanmak. İlla ki bir puan kaybı olacak. Galatasaray'la ikili averajda aynıyız. Başakşehir'e karşı avantajlıyız. Onların birbirleriyle oynamaları avantaj. Biz kazanıp yola devam edeceğiz. Galatasaray'la aramızdaki gol averajını da fırsat bulduğumuz maçlarda kapatmamız gerek.

Büyük takım kalecileri önde oynamak zorundadır. Takım olarak önde oynandığı için durum bunu gerektirir. Kucka'nın bir anda vurmasıyla Muslera'nın önde olması golü getirdi ama bunlar çok takılacak şeyler değil. Kucka idmanda 1000 kere vursun boş kaleye atamaz. Top ayağına oturdu , o da Muslera'nın kısmeti oldu.

27 YAŞIMDAN DAHA İYİYİM

Oynadığım son 4 maçta (Başakşehir, Malatya, G.Saray, Kayseri) gol yemedik. Böyle devam edebilirsek, güzel şeyler olur.

Elimden geldiğince kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum, fiziğimi korumaya çalışıyorum. Uykuma, yememe, içmeme dikkat ediyorum. Gençken bir şekilde götürüyorsun ama 33'ten sonra zor oluyor. Şu anki fiziğim 27-28 yaşındaki fiziğimden daha iyi. Bunu koruyabilirsem, şans da verilirse devam etmek istiyorum.

TAKIMA YETENEK DEĞİL RUH GEREKLİ

Volkan Demirel, yeniden yapılanan milli takım içinse şu yorumu yaptı: "Çok yetenekli oyuncular var ama yetenekle olmuyor. Takım, o ruh başka bir şey... Son maçlarda ruh vardı ama birkaç tane daha tecrübeli oyuncunun olması lazım. Tamam gençleşelim ama önce biraz da kalburüstü tecrübeli isimleri de kadroya katalım. Her şey güllük gülistanlık gitmez. Bir yerde tecrübeye ihtiyaç duyarsınız." (Sabah)