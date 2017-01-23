29 yaşındaki teknik direktör Bundesliga'da destan yazıyor

BUNDESLIGA’nın mütevazi bütçeli takımı Hoffenheim, tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. Dortmund, Schalke, Wolfsburg, Leverkusen, Hamburg ve Werder Bremen gibi büyük bütçeli ve yıldızlardan oluşan takımları geride bıraktı. Takımın başarısının mimarı ise, henüz 29 yaşında olan teknik direktör Julian Nagelsmann.

17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

28 yaşındayken Hoffenheim’ın başına geçen Nagelsmann, Bundesliga tarihine ‘en genç teknik adam’ olarak adını yazdırdı. Kulüp yönetimi, ligin son sırasında yer alan ve düşecek gözüyle bakılan takımın başına kurtarıcı olarak Nagelsmann’ı getirdi. Genç hoca, kendisinden beklenmedik bir başarı gösterdi. Üst üste aldığı iyi sonuçlarla takımını ligde tuttu. Asıl başarı ise bu sezon geldi.



Ligin çömez teknik direktörünün çalıştırdığı Hoffenheim, geride kalan 17 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmedi. Sadece Bundesliga’da değil, Avrupa’nın diğer liglerindeki takımlar arasında yenilgisiz tek takım. Premierlig, Seri A, LaLiga ve Fransa ligi gibi Avrupa’nın en önemli liglerinde mücadele eden 98 takım arasında bu unvanı tek başına taşıyor.

20 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI

Nagelsmann’ın yaşıtları, hatta ondan daha yaşlı olanlar bile sahada futbol oynarken, o, saha kenarında teknik direktörlük yapıyor. 20 yaşına kadar futbol oynayan Nagelsmann’ın kariyeri çok parlak değildi. Augsburg alt yapısında futbola başladı. 17 yaşındayken 1860 Münih’e transfer oldu. A gençler Bundesliga’da iki sezon toplam 31 maçta forma giyebildi. 20 yaşında amatör takımda futbol oynarken ağır bir sakatlık geçirdi ve menüsküs ameliyatı oldu. Bu yüzden futbolu bırakmak zorunda kaldı. Kariyerine teknik direktör olarak devam etti. Altı yıl boyunca yardımcı antrenörlük yaptı. 26 yaşındayken 2013-2014 sezonunda Hoffenheim A gençleri Almanya şampiyonu yaptı. A Gençlerde şampiyonluk elde eden en genç teknik direktör oldu. 11 Şubat 2016’da da Hoffenheim’ın başına geçti. Şimdi adı büyük kulüpler için konuşuluyor.