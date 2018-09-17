Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

3 bin bilet kaldı! Lokomotiv Moskova'yı 50 bin taraftar bekliyor

Türk Telekom Stadı’ndan tam 1015 gün sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı Lokomotiv Moskova maçıyla yaşanacak. Yarınki karşılaşmanın biletleri büyük oranda tükenirken, tribünlerde 50 bin Aslan olması bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devler Ligi’ndeki son maçını 2015-2016 sezonunda Astana ile oynayan Galatasaray, rakibiyle İstanbul’da 1-1 berabere kalmıştı. Türk Telekom Stadı tam 1015 gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yapacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da yarınki 90 dakikayı sabırsızlıkla bekliyor. Karşılaşmanın biletleri büyük oranda tükenirken, yaklaşık 3 bin biletin kaldığı öğrenildi.

22.00’de başlayacak grup ilk maçında tribünlerin tıklım tıklım dolması hedefleniyor. Galatasaraylı taraftarlar aynı zamanda görsel şova hazırlanıyor. Gece gündüz hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı futbolseverler, yetişmesi halinde yarın müthiş bir koreografiye imza atacak. Türk Telekom Stadı’nda yine unutulmaz bir gece yaşanacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa´da 1 kişinin öldüğü ailelerin kavgası kamerada

Şanlıurfa´da 1 kişinin öldüğü ailelerin kavgası kamerada

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA