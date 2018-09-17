3 bin bilet kaldı! Lokomotiv Moskova'yı 50 bin taraftar bekliyor

Devler Ligi’ndeki son maçını 2015-2016 sezonunda Astana ile oynayan Galatasaray, rakibiyle İstanbul’da 1-1 berabere kalmıştı. Türk Telekom Stadı tam 1015 gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yapacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da yarınki 90 dakikayı sabırsızlıkla bekliyor. Karşılaşmanın biletleri büyük oranda tükenirken, yaklaşık 3 bin biletin kaldığı öğrenildi.

22.00’de başlayacak grup ilk maçında tribünlerin tıklım tıklım dolması hedefleniyor. Galatasaraylı taraftarlar aynı zamanda görsel şova hazırlanıyor. Gece gündüz hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı futbolseverler, yetişmesi halinde yarın müthiş bir koreografiye imza atacak. Türk Telekom Stadı’nda yine unutulmaz bir gece yaşanacak.