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Trabzonspor Burak Yılmaz, Ndiaye ve Deniz Türüç'ün peşine düştü

Gelecek sezon Süper Lig'de 50.yılını kutlayacak olan Trabzonspor; Burak Yılmaz, Deniz Türüç ve Ndiaye için kolları sıvadı.

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Evet, Çin’de oynayan futbolcunun yıllık maliyeti hayli yüksek ama Trabzonspor bu iş için çeşitli formüller geliştiriyor. Çin ekibine ücreti yarı yarıya karşılama teklifi yapılacak, Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’a gelme arzusu da bir koz olarak kullanılacak. Daha önce aynı formayla krallık mutluluğu da yaşayan deneyimli golcü ile yapılacak görüşmeler, transferde belirleyici unsur olacak.

N'Diaye işi imzaya kaldı

Trabzonspor ile Osmanlıspor aslında devre arasında da el sıkışmış, fakat Başkent temsilcisi onun pozisyonuna istediği transferi yapamayınca Ndiaye yeni sezona kalmıştı. Tarafların yeni sezon öncesinde her konuda anlaştığı, “Kulüpler el sıkışırsa ben Trabzonspor’da oynamaktan mutluluk duyarım” diyen başarılı orta sahanın sezon biter bitmez resmi imzayı atacağı dile getirildi. 20 lig maçında 6 gol atıp 2 asist yapan 26 yaşındaki Senegalli’nin Yanal’ın sisteminde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Deniz Türüç iyi alternatif

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın 50. yıl planı, sadece sahadaki 11’in değil, kulübenin de çok güçlü olması... Devre arasındaki transferlerle sınıf atlayan Bordo-Mavililer’de bu açıdan Yanal’ın kredisi yüksek. Deneyimli çalıştırıcı, her mevki için kaliteli alternatifler istiyor ve Kayserispor’un 24 yaşındaki orta sahası Deniz Türüç de bu tarife uyuyor. İlk temaslardan olumlu sonuç alındığı, sezon bitmeden final görüşmesinin yapılacağı biliniyor.

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