Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım ve Van Persie ile kavga etti

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasına inilen koridorda Van Persie ile ağız dalaşına giren Caner Erkin'in, Hasan Ali Kaldırım'la da ağır bir tartışma yaşadığı iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından koridorda büyük bir gerilim yaşandı. Van Persie ile Caner burada karşılaşırken; ikili sözlü tartışmanın içerisine girdi. Bu sırada olaya Hasan Ali Kaldırım da müdahil oldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; F.Bahçeli Hasan Ali, maçtan sonra koridorlarda Caner Erkin'in Van Persie'ye küfür ettiğini, aralarının çok iyi olmadığı eski takım arkadaşının ardından ise kendisini hedef aldığını iddia etti. Hasan Ali, "Caner, olay yerinde beni görünce bana da küfür etmeye başladı. Niye böyle yaptı anlamadım" dedi. Fenerbahçeli yöneticiler, kadroda olmayan Caner'in akredite kartı olmadığı için normalde koridorlara girmemesi gerektiği savunurlarken, bunu da şikayet edeceklerini bildirdiler.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalbimdeki Deniz 16. Bölüm 1. Tanıtımı

Kalbimdeki Deniz 16. Bölüm 1. Tanıtımı

Niğde'de esrarengiz köpük

Niğde'de esrarengiz köpük

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA