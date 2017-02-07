Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım ve Van Persie ile kavga etti

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından koridorda büyük bir gerilim yaşandı. Van Persie ile Caner burada karşılaşırken; ikili sözlü tartışmanın içerisine girdi. Bu sırada olaya Hasan Ali Kaldırım da müdahil oldu.



Fotomaç'ta yer alan habere göre; F.Bahçeli Hasan Ali, maçtan sonra koridorlarda Caner Erkin'in Van Persie'ye küfür ettiğini, aralarının çok iyi olmadığı eski takım arkadaşının ardından ise kendisini hedef aldığını iddia etti. Hasan Ali, "Caner, olay yerinde beni görünce bana da küfür etmeye başladı. Niye böyle yaptı anlamadım" dedi. Fenerbahçeli yöneticiler, kadroda olmayan Caner'in akredite kartı olmadığı için normalde koridorlara girmemesi gerektiği savunurlarken, bunu da şikayet edeceklerini bildirdiler.