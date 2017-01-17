Aziz Yıldırım'ın 'Bize gelmek istiyorlar' dediği futbolcular belli oldu
Aziz Yıldırım'ın 'Bazı futbolcular bize haber gönderdi Fenerbahçe'de oynamak istiyorlar' dediği oyuncular belli oldu. Listede 3 Galatasaraylı, 2 de Beşiktaşlı isim var.
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Aziz Yıldırım "Çok oyuncu bize gelmek için haber gönderdi" demişti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Divan'da açıklayacağı futbolcular ezeli rakiplerden.
Aziz Yıldırım'ın Divan'da açıklayacağını söylediği isimler futbol camiasında kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.
İşte o isimler:
YASİN ÖZTEKİN
-Cimbom'da 2 defa kadro dışı kalan Yasin'in de bu isimler arasında olduğu öne sürüldü. Menajeri, geçmişte yönetim ile zaman zaman ters düşmüştü. Bu dönemde F.Bahçe ile görüşüldüğü önü sürüldü.
VELİ KAVLAK
-Bir dönem takımın yeni atom karıncası olarak görülen Veli'nin 2015'te kendisine önerilen sözleşmeyi beğenmediği için Fenerbahçe'ye haber gönderdiği iddia ediliyor. Ancak kısa süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.
MEHMET EKİCİ
Kariyerine Trabzonspor'da devam etmeyeceğini belirten Ekici gönlünün F.Bahçe'den olduğunu da gizlemiyor. Sarı- lacivertli ekibin hocası Dick Advocaat da "Oyuncu bize gelmek istiyor" ifadelerin kullanmıştı.
SEMİH KAYA
Parladığı dönemde G.Saray'dan beklediği teklifi alamayan genç stoperin de bir dönem Kanarya ile dirsek teması kurduğu iddia edildi. Daha sonra Semih Kaya'nın maaşında düzeltmeye gidildi.
TOLGAY ARSLAN
Adı Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a takasta geçince yöneticilerini arayıp durumunu sorduğu biliniyor. İddialara göre Tolgay'ın menajeri Kees Vos (Van Persie ve Lens'in de menajeri) tam da bu dönemde F.Bahçe ile görüştü.
EREN DERDİYOK
Kasımpaşa'dan ayrılmayı düşündüğü dönemde adı daha çok Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu. Anacak henüz Moussa Sow'un geri dönüşünün konuşulmadığı günlerde Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.
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