Aziz Yıldırım'ın 'Bize gelmek istiyorlar' dediği futbolcular belli oldu

SEMİH KAYA



TOLGAY ARSLAN



Adı Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a takasta geçince yöneticilerini arayıp durumunu sorduğu biliniyor. İddialara göre Tolgay'ın menajeri Kees Vos (Van Persie ve Lens'in de menajeri) tam da bu dönemde F.Bahçe ile görüştü.



EREN DERDİYOK Kasımpaşa'dan ayrılmayı düşündüğü dönemde adı daha çok Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu. Anacak henüz Moussa Sow'un geri dönüşünün konuşulmadığı günlerde Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

Parladığı dönemde G.Saray'dan beklediği teklifi alamayan genç stoperin de bir dönem Kanarya ile dirsek teması kurduğu iddia edildi. Daha sonra Semih Kaya'nın maaşında düzeltmeye gidildi.