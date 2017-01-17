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Süper Amatör Ligi'nde 3 hakemi darp ettiler

Süper Amatör Ligi'de mücadele eden Kemalpaşa Çeltikspor'lu futbolcular maçı yöneten hakemlere saldırıdı

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Bursa'da akıl almaz bir olay yaşandı! Bursa'da oynanan Süper Amatör Ligi(SAL) mücadelesinde Kemalpaşa Çeltikspor futbolcularından çirkin hareket... Kemalpaşa Çeltikspor futbolcuları, kararlarını beğenmedikleri için Bursa hakemleri Cihan Aydın, Onur Tanrıverdi ve Berkay Yamakoğlu'ndan oluşan hakem ekibine saldırdılar.
 
DİĞER HAKEMLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
 
Şiddetli bir şekilde darpa uğrayan ve durumunun kötü olduğu belirtilen Cihan Aydın'ın Merkez Hakem Kurulu Başanvekili Metin Tokat'ın mentörlüğünde olduğu belirtildi. 3.Lig C Klasman hakemi Cihan Aydın'ın ağır bir şekilde darpa uğraması, Bursa'daki diğer hakemler tarafından tepkiyle karşılandı.

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