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Mohamed Aboutrika mahkeme kararıyla terör listesinde

Müslüman Kardeşler Örgütü'ne maddi destek vermekle suçlanan 38 yaşındaki Mısırlı futbolcu Mohamed Aboutrika, mahkeme kararıyla terör listesine alındı.

  • DHA
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Mohamed Aboutrika, yasaklanan Müslüman Kardeşler Örgütü'ne parasal destek vermekle suçlanıyor. Mısır ile üç kez Afrika Kupası'nı kazanan ve 2013 yılında milli takıma veda eden, 2004–2014 yılları arasında 10 yıl boyunca Al Ahly forması altında 356 maçta 167 gole imza atan ünlü futbolcu hakkında daha önce de aynı suçlamalar yapılmış ve 2015 yılında banka hesapları dondurulmuştu. Mohamed Aboutrika bu kez mahkeme kararıyla terör listesine alındı.
 
Futbolcunun avukatı Mohamed Osman, kararın kanunlara aykırı olduğunu iddia etti ve temyize başvuracaklarını söyledi.

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