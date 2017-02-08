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Jose Luis Chilavert'in son hali futbolseverleri şaşırttı

FFHS tarafından tam 3 kez en iyi kaleci seçilen Chilavert'in son hali görenleri hayrete düşürdü.

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Muhteşem sol ayağıyla attığı frikik golleriyle hafızalara kazınan Paraguay'ın efsane kalecisi Jose Luis Chilavert'in son halini görenler adeta şaşkına döndü.

Kariyerinde Real Zaragoza, Velez Sarsfield ve Strasbourg gibi takımlarda forma giyen ve 2004 başarılarla dolu futbol kariyerine nokta koyan efsane eldiven, özel maçta kalede görüntülendi. IFFHS tarafından tam 3 kez en iyi kaleci seçilen eski Paraguaylı file bekçisinin aşırı kilo aldığı görüldü.

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