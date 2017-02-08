Jose Luis Chilavert'in son hali futbolseverleri şaşırttı

İnanamayacaksınız! Yetim kuzu 'anne' diye bağırıyor

Erzurum’da ölmek üzere olduğu için kesilen koyunun karnından sağ çıkarılan kuzu, ‘anne’ diye bağırınca herkesi şok etti. 4 günlük kuzu görenlerin ilgi odağı oldu.