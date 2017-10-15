3 maçtır kayıp yaşayan Beşiktaş, Monaco maçını kazanıp yara sarmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’de ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Siyah-Beyazlılar’da, 6. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında işler tersine döndü. Kadıköy’de Sarı-Lacivertliler’e 2-1 kaybeden Kartal, ardından Trabzonspor’la berabere kalıp son olarak önceki akşam Gençlerbirliği deplasmanından puansız döndü. Güneş’in yönetiminde ilk kez ligde üst üste 3 kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde salı akşamı oynayacağı Monaco mücadelesin çıkış karşılaşması olarak görüyor.

‘Tek teselli galibiyet’

Ankara’daki 2-1’lik sonucun ardından soyunma odasında oyuncularını etrafına toplayan teknik direktör Şenol Güneş, “Gençlerbirliği karşısında adeta kendi takımımı tanıyamadım. Bu maçın değerlendirmesini Monaco dönüşü yapacağız. Devler Ligi’nde alacağımız galibiyet bize ligde yaşadığımız bu kayıp için teselli olabilir” ifadelerini kullandı. Devler Ligi G Grubu’nda Porto ve Leipzig’i devirerek 6 puan toplayarak liderliğini sürdüren Kara Kartal, Monaco’yu da yıkıp takımın üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.

Yeni bir başlangıç!

Monaco karşılaşmasını adeta bir kurtuluş mücadelesi olarak gören teknik direktör Şenol Güneş, grupta 3’te 3 yaparak üst tur yolunda önemli bir avantaj elde etmenin hesaplarını yapıyor. Kara Kartal, salı akşamı Stade Louis II’te Kırmızı-Beyazlılar’ı yıkması halinde puanını 9’a yükseltecek ve üst tur yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Planlar teknik direktör Şenol Güneş’in istediği gibi olursa Kartal, Monaco deplasmanı sonrasında karşılaşacağı Başakşehir’i de yenip lige yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak.

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