3 Ocak Galatasaray transfer haberleri son dakika GS transfer gelişmeleri

3 Ocak 2018 Galatasaray transfer haberleri sarı kırmızılı taraftarların araştırdığı konuların başında geliyor. Ligde ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfer piyasasında da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in kadro güçlendirme isteği doğrultusunda Galatasaray’da bek arayışları sürüyor. Son dakika GS transfer gelişmeleri arasında hangi isimler bulunuyor? İşte, güncel Galatasaray transfer haberleri.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

EVRA’DA YENİ HAMLE

Fanatik'in haberine göre, sol beke mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeri Frederico Pastorello'yu İstanbul'a davet etti. Tarafların kısa sürede bir araya gelerek, sözleşme süresi ve ücret gibi detayları konuşmaları bekleniyor.

Habere göre Evra, sarı kırmızılı ekibin sol bekteki ilk tercihi değil ancak bir anlaşma sağlanarak, diğer adaylarla yapılacak görüşmede kulübünün elinin güçlenmesi hedefleniyor.

Patrice Evra, bu sezon Vitoria deplasmanında Avrupa Ligi maçından önce kendi taraftarına tekme atmış ve akabinde kulübü Marsilya'yla ilişkisi kesilmişti. 36 yaşındaki oyuncunun Avrupa kupalarından sezon sonuna dek men cezası bulunuyor.

N’DİAYE SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın yaz transferinde Osmanlıspor'a 7.5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin maliyeti tartışma konusu olmuştu. İngiliz kulüpleri Stoke City ile West Ham da Ndiaye ile ilgilendiği için sarı-kırmızılı kulüp kesenin ağzını açmış ve Ndiaye de gösterdiği üstün performansla ücretinin hakkını vermişti.



Senegalli yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde kulübe, oyuncusuna Çin'den ciddi bir teklif olduğunu iletti. Eğer Galatasaray, Ndiaye için masaya oturursa, ismi saklanan Çin kulübünün 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

Ancak teknik direktör Fatih Terim'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. 1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.

SÜRPRİZ BEK İDDİASI

Sol bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray hakkında İtalya'dan flaş bir iddia geldi! Sarı kırmızılıların, Roma forması giyen Bruno Peres ile ilgilendiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, asıl mevkisi sağ bek olan ancak sol bekte de forma giyebilen 27 yaşındaki oyuncu ile Galatasaray ve Benfica ilgileniyor.

Brezilyalı oyuncunun ise bu ilgiye rağmen İtalya'da kalmayı tercih edeceği kaydedildi.

Kariyerine ülkesinde başlayan Peres, 2014-15 sezonunda Torino'ya transfer olarak ilk Avrupa deneyimini yaşadı. 2016-17 sezonunda Roma'da kiralık olarak giyen Bruno Peres, bu sezonun başında 12.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı futbolcu, tüm kulvarlarda 14 kez oynarken, 1 asist yaptı.