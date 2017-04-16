Lionel Carole'e Nice, Marsilya ve Lyon talip oldu

Galatasaray’ın 26 yaşındaki sol beki Lionel Carole, Fransız kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Geçen sezon başında Fransa 2. lig takımı Troyes’tan 1.5 milyon Euro’ya transfer edilen Carole, 5-6 milyon Euro seviyesinde gelecek her türlü teklife bırakılacak.

Fransız futbolcuya teklif yapmaya hazırlanan kulüpler arasında Lyon, Nice ve Marsilya’nın olduğu belirtildi.

O listeye sıcak takip

Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden yürüten Galatasaray Yönetimi, Avrupa’da sözleşmesi bitecek oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. Kontratı sona eren isimleri bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, menacerlere haber göndererek maliyet araştırması yapıyor.