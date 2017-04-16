Lionel Carole'e Nice, Marsilya ve Lyon talip oldu
Galatasaray'da satılması gündeme gelen Fransız sol bek Carole'e Marsilya, Nice ve Lyon talip oldu.
- Fanatik
Galatasaray’ın 26 yaşındaki sol beki Lionel Carole, Fransız kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Geçen sezon başında Fransa 2. lig takımı Troyes’tan 1.5 milyon Euro’ya transfer edilen Carole, 5-6 milyon Euro seviyesinde gelecek her türlü teklife bırakılacak.
Fransız futbolcuya teklif yapmaya hazırlanan kulüpler arasında Lyon, Nice ve Marsilya’nın olduğu belirtildi.
O listeye sıcak takip
Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden yürüten Galatasaray Yönetimi, Avrupa’da sözleşmesi bitecek oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. Kontratı sona eren isimleri bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, menacerlere haber göndererek maliyet araştırması yapıyor.
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