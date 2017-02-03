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Beşiktaş, Quaresma ile sözleşme uzattı

Beşiktaş Kulübü, yıldız futbolcu Ricardo Quaresma ile 2020 yılına kadar sözleşme uzattı.

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Spor Toto Süper Lig’in lideri Beşiktaş, yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma’nın sözleşmesini uzattı. Bu sezon sözleşmesindeki son yılını geçiren ancak 6 maçta forma giymesi halinde opsiyonu devreye girecek olan Quaresma, yeni sözleşmeyle kendisini 2020’ye kadar siyah-beyazlı formaya teslim etti. Yeni sözleşme Türkiye Futbol Federasyonu’nda resmen yer aldı.

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