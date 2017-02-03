Beşiktaş, Quaresma ile sözleşme uzattı
Beşiktaş Kulübü, yıldız futbolcu Ricardo Quaresma ile 2020 yılına kadar sözleşme uzattı.
Spor Toto Süper Lig’in lideri Beşiktaş, yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma’nın sözleşmesini uzattı. Bu sezon sözleşmesindeki son yılını geçiren ancak 6 maçta forma giymesi halinde opsiyonu devreye girecek olan Quaresma, yeni sözleşmeyle kendisini 2020’ye kadar siyah-beyazlı formaya teslim etti. Yeni sözleşme Türkiye Futbol Federasyonu’nda resmen yer aldı.
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