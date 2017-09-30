3 yıl önce Emre Belözoğlu'na verilen ceza örnek teşkil etti ve Şenol Güneş'e bir maç ceza verildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bir maç ceza aldı, herkes şaştı kaldı. Ülker Stadı’ndaki olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından “hakaret” eylemi nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Güneş, alt sınırı üç maç olan bir suçu nasıl bir maç cezayla geçmişti! İşte burada işin püf noktası, yapılan savunmada gizliydi. Çünkü Beşiktaşlı hukukçular öyle bir yerden yakaladı ki, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da buna uymak zorunda kaldı.

Siyah-beyazlılar, savunmada Fenerbahçe’yi örnek gösterdi. 2014-15 sezonunda o dönem sarı-lacivertli formayı giyen Emre Belözoğlu, 30 Kasım 2014 tarihinde oynanan Eskişehirspor maçında hakeme, “Allah belanı versin” dediği gerekçesiyle Tolga Özkalfa’dan kırmızı kart görmüştü. Deneyimli futbolcu, “Ben Allah belanı vermesin dedim” dese de hakem bunu hakaret olarak algıladı ve kırmızı kartını çıkardı. TFF Hukuk Müşavirliği de hakaret suçuyla Emre’yi PFDK’ya sevk etti.

AYNI CEZAYI ALMIŞTI!

O gün çıkan karar çok önemli ve emsal değeri taşıyordu. Çünkü bu söz hakaret olarak sayılmamış, Emre Belözoğlu da sportmenliğe aykırı sözler nedeniyle bir maçla cezalandırılmıştı. İşte bu karar Şenol Güneş’in kurtuluşu oldu.

Çünkü yayıncı kuruluşun çekimlerinde görülen ve dudak okuma yöntemiyle anlaşılan diğer küfürler raporlarda yer almadığı için Güneş’e de bir maç ceza uygulandı.

YAZILI BASIN DELİL SAYILMADI

Derbi sonrasında yapılan açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ceza almadan kurtuldu. Kendisi de hukukçu olan siyah-beyazlı yönetici savunmasında yazılı basındaki ifadelerin kendisine ait olmadığını bildirdi. Bunun üzerine ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

ALPER POTUK'U ŞİKAYET ETTİLER

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından Alper Potuk’tan şikayetçi oldu. Sarı-lacivertli futbolcunun, Medel’in boğazına sarıldığını ileri süren siyah-beyazlılar, bunu televizyon görüntüleriyle de ortaya koydu. Ancak TFF, hakem kararlarına karışmadığı ve raporlarda da yer almadığı için Alper’i Disiplin Kurulu’na göndermedi.

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