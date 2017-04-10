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Sivas Belediyespor'un futbolcusu Mehmet Uğur kalp krizi geçirdi

Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor'un 32 yaşındaki futbolcusu Mehmet Uğur Tülümen, Amed Sportif maçından sonra kalp krizi geçirdi.

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Sivas Belediyespor ile Amed Sportif arasında 1-1 sona eren karşılaşmanın hemen sonrasında rahatsızlanan forvet oyuncusu Mehmet Uğur Tülümen, Medicana Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Uğur Tülümen'e anjiyo yapıldı.

Sivas Belediyespor Kulübü, karşılaşmada 90 dakika forma giyen Mehmet Uğur Tülümen'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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